Florenzi indagato in Procura | 'Scommesse sì | ma mai sul calcio' Gravina | 'Non c'è motivo per preoccuparsi'

GRAVINA - 'è uno dei casi che ho letto sulla stampa. Non mi sembra ci siano le condizioni che possono destare preoccupazione. Non abbiamo notizie specifiche circa la parte ...

Milan, anche Florenzi indagato per il caso scommesse - Sportmediaset Sport Mediaset

Florenzi ascoltato a Torino: un'ora di audizione Sky Sport

Ma per ora non abbiamo nulla". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo il consiglio federale parlando delle indagini per il caso scommesse con la Procura di Torino che indaga ...ROMA (ITALPRESS) - In questo numero: - Nazionale, Spalletti ritorna all’olimpico con Bastoni ko - Caso scommesse, indagato anche Alessandro Florenzi - Risorge Alcaraz che batte Rublev, Medvedev in ...