Florenzi indagato a Torino per scommesse

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – Alessandro, esterno del Milan, èdalla Procura dinell’ambito dell’indagine sulleillegali. Al giocatore viene contestata la fattispecie dell’articolo 4 della legge 401 del 1989. Nello stesso procedimento sono già indagati altri calciatori: Nicolò Zaniolo, Nicolò Fagioli e Sandro Tonali.è stato convocato per essere ascoltato nei prossimi giorni dagli inquirenti. Fagioli e Tonali sono stati già sanzionati dalla giustizia sportiva e stanno scontando squalifiche di 7 e 10 mesi. I due calciatori di Juventus e Newcastle dovranno inoltre seguire un percorso terapeutico e partecipare ad attività concordate per una completa riabilitazione prima di tornare in campo. Zaniolo è stato ascoltato dagli inquirenti die prosegue ...

Il calciatore del Milan Alessandroa Torino nell'ambito dell'indagine sul calcio scommesse. In base a quanto si apprende gli è contestato l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.

Scommesse su siti illegali: anche Florenzi indagato dai pm di Torino La Gazzetta dello Sport

Milan, anche Florenzi indagato per il caso scommesse - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Tottenham pronto a investire 20 milioni per l'inglese: tesoretto utile per andare sull'argentino dell'Atletico. Sfida all'Inter per Colpani". Di spalla Florenzi indagato per calcioscommesse e al ...Anche Alessandro Florenzi avrebbe fatto scommesse illegali online. La procura di Torino ha iscritto sul registro degli indagati anche il nome del giocatore del Milan, accanto a quello dell'ex compagno ...