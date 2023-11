Florenzi del Milan | nuovo giocatore indagato per il ‘caso scommesse’

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 16 novembre 2023) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! Alessandro, lateral derecho del, está siendo investigado por la Fiscalía de Turín por el conocido en Italia comoApuestas’ en el que también están implicados Nicolo Fagioli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle), ambos ya sancionados, y Nicolo Zaniolo (Aston Villa), solo investigado. Campeón de Europa con Italia en 2021, el actual jugador delestá siendo investigado por “actividades ilegales de juego o apuestas”, según informaron medios locales. En las próximas horas acudirá a declarar a la Fiscalía. Apostar no es un delito en Italia para los jugadores, pero sí hacerlo en partidos de fútbol, como reconocieron haber hecho Fagioli y Tonali -no así Zaniolo-, o hacerlo en plataformas ilegales. Hace pocas semanas se hicieron efectivas desde la ...