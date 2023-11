Florenzi ascoltato in Procura sul caso scommesse | due ammissioni

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 novembre 2023)è statodalladi Torino dopo essere finito nel registro degli indagati per il calcio. Il difensore del Milan, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha ammesso di aver scommesso ma non sul calcio, proprio come Zaniolo DICHIARAZIONI – Alessandroè finito nel registro degli indagati per ilproprio come il suo ex compagno di squadra al Milan, Sandro Tonali, oltre a Nicolò Zaniolo e Nicolò Fagioli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore rossonero ha ammesso di aver scommesso ma mai sul calcio. Secondo i legali dell’ex Roma, non è emerso alcun dettaglio che possa smentire la sua versione. Inoltre,ha riconosciuto di aver scommesso su siti illegali fornendo tutti i chiarimenti ...