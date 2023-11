Florenzi ascoltato dai pm a Torino | “Scommesse sì | ma mai sul calcio”

Scommesse - Alessandro Florenzi in Procura a Torino per essere ascoltato

Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati, questo pomeriggio Alessandro, terzino del Milan, è arrivato presso la Procura di Torino per esserenell'ambito dell'inchiesta ...

Florenzi in Procura: "Nessuna giocata sul calcio" Sky Sport

FLORENZI, Ascoltato dai pm: scommesso, non sul calcio Firenze Viola

Alessandro Florenzi è stato ascoltato quest’oggi in Procura di Torino per circa un’ora e dieci: arrivato alle ore 15.30, la pm Manuela Pedrotta lo ha ricevuto al settimo piano per fare chiarezza sulla ...Alessandro Florenzi non avrebbe mai scommesso sul calcio. E' quanto emerso dall'interrogatorio tenutosi oggi a Torino, dove il terzino del Milan è stato ascoltato dal pm Manuela Pedrotta. Il difensore ...