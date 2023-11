Flora Canto nel nuovo show di Enrico Ruggeri

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 16 novembre 2023)Da I Fatti Vostri a Gli Occhi del Musicista, ildi– come da DM anticipato – destinato alla seconda serata di Rai2. Nel corso della puntata de La Volta Buona trasmessa questo pomeriggio, Caterina Balivo ha “spoilerato” il futuro televisivo di, anticipando la sua presenza nel programma del cantante. “La mia amica qui fa la vaga, mal’ha scelta… (…) Non si può dire, segreto? Ma non fai locon? (…) Non si poteva dire?” ha detto infatti la Balivo (facendo la finta tonta?) durante la chiacchierata con la. Quest’ultima ha replicato senza dare troppi particolari a ...