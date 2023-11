Fisco | si allarga l’adempimento collaborativo per le grandi imprese Sanzioni azzerate se comunicano i “rischi” all’Agenzia delle Entrate

(Di giovedì 16 novembre 2023) La ratio, secondo il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, è sempre la stessa: “Cambiare orientamento nella lotta all’evasione, senza abbassare mai la guardia, perché abbiamo nuovi strumenti come l’interoperabilitàbanche dati, l’intelligenza artificiale e tanti altri strumenti che ci consentono di fare proposte ai contribuenti”. Così si giustificano anche i nuovi decreti attuativi della delega fiscale esaminati giovedì dal consiglio dei ministri: si tratta dei provvedimenti sul contenzioso tributario, con l’obiettivo di ridurre le controversie pendenti, e sull’ampliamento del regime di adempimentocon l’Agenzia, riservato al momento alle aziende con volume d’affari sopra 1 miliardo di euro. Leo ha ricordato che in Cassazione ci sono 42mila controversie pendenti a cui si aggiungono ...

Forza Italia si ‘allarga’ in provincia di Roma - Tajani : “Avanti su fisco e giustizia”

Si allarga la rosa di deleghe per i servizi on line del fisco

... questo regime consiste in un dialogo costante trae contribuente, anche con controlli ex ante, per gestire situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Il nuovo intervento ne...

Fisco, si allarga l’adempimento collaborativo per le grandi imprese Il Fatto Quotidiano

Riforma fiscale, niente multe per le grandi aziende se collaborano ... Fanpage.it

Sul tavolo, fra l'altro, un pacchetto di tre provvedimenti per il comparto sicurezza, due nuovi decreti attuativi della delega fiscale sul contenzioso tributario e l'adempimento collaborativo, e una ...Prende corpo l’attesa riforma del fisco. Un decreto legislativo, in fase di approvazione definitiva, prevede diversi interventi al fine di semplificare gli adempimenti fiscali, anche attraverso un ...