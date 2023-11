Fiordaliso sbotta contro Vittorio Menozzi al GF | “Rifallo e fai una brutta fine”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 16 novembre 2023) Questa mattinaha avuto uno sfogonella casa del Grande Fratello. Tutto ha avuto inizio questa notte, quando il ragazzo, su indicazione di Grecia Colmenares, ha compiuto un gesto nei riguardi della cantante, che lei non ha affatto digerito. Proprio per questo, oggi la donna si è scagliata duramenteil ragazzo. Vediamo cosa è successo. Ecco cosa ha fattoper far arrabbiareal GF La convivenza all’interno della stessa casa per tante persone estranee tra loro è sempre una cosa piuttosto difficile, specie perché si hanno abitudini ed esigenze differenti. Condividere, peraltro, bagno e camera da letto è una cosa estremamente complessa e, in certi casi, può rivelarsi un incubo. Stanotte, ad esempio, ...