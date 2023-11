Finché Xi sarà al potere la distanza con l’Occidente rimarrà Il commento di Le Corre

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 novembre 2023) Nel corso di quello che la Xinhua ha definito un incontro franco e approfondito, Xi Jinping e Joe Biden hanno delineato un percorso per le relazioni tra Cina e Stati Uniti, descritto dall’agenzia stampa statale cinese come una “nuova visione della cooperazione” (su cui chiaramente i meriti sono di Pechino, per quella spinta mediatica). La comunicazione semi-ufficiale cinese dice che i leader si sono concentrati su questioni critiche con impatto globale, ponendo l’accento su due possibili percorsi indicati da Xi per entrambe le nazioni: cooperazione per la stabilità e la prosperità mondiale o una mentalità a somma zero che può portare a conflitti e divisioni globali. Il leader cinese ha sottolineato l’importanza della scelta, affermando che tale decisione avrà un impatto sul futuro dell’umanità e del pianeta. Sottolineando la coabitazione possibile tra Cina e Stati Uniti, Xi ha chiarito ...