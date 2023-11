Fiera della Sicurezza Costabile | DeepCyber | “Necessari investimenti per rafforzare cybersicurezza delle PMI”

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 16 novembre 2023) “Nel panorama del nostro Paese, sempre più esposto ad attacchi informatici, la cybersecurity è un aspetto strategico e centrale, specialmente per le PMI che rappresentano il 90% del tessuto aziendale nazionale e che spesso non hanno le conoscenze per proteggersi da tali minacce. È opportuno dedicare