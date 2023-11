Fiction rai Un Professore con Alessandro Gassmann

(Di giovedì 16 novembre 2023) La seconda stagione di “Un”, la serie concome protagonista, debutterà su Rai1 in prima serata a partire dal giovedì 23 novembre. Tuttavia, i primi due episodi sono già disponibili in streaming su RaiPlay dal 14 novembre. La serie, basata sull’originale “Merlí” di Héctor Lozano, è scritta da Sandro Petraglia, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni e Fidel Signorile, diretta daCasale ed è una co-produzione Rai– Banijay Studios Italy. Puoi rivedere la prima stagione e i nuovi episodi su RaiPlay. Trama prima stagione Dante Balestra, un eccentrico e affascinantedi filosofia, fa il suo ingresso al liceo Leonardo Da Vinci di Roma. La sua metodologia non convenzionale nell’insegnare il pensiero dei grandi filosofi ...

Blanca - portuali di Trieste contro la fiction Rai : "Rappresentati come assassini - ma noi protestavamo seduti - non menavamo gli agenti"

Dopo il caso Elisa Claps in versione1) e in versione docuserie (Sky), la cronaca nera continua a ispirare la narrazione televisiva di questi giorni. Va però detto che la serie Circeo, in onda il martedì in prima serata su ...

«È una vergogna la fiction Rai che tratta i portuali come assassini» La Verità

Un Professore 2 diventa realtà! Scopri tutti i dettagli su uscita, cast e anticipazioni sui nuovi episodi della fiction con Nicolas Maupas.Un Professore 2: intervista a Domenico Cuomo, l'attore che interpreta Domenico "Mimmo" Bruni nella fiction su Rai 1.