Ferragni | mega party nell' hotel di lusso a Roma Gli outfit | Fagnani sobria | Ozpetek dopolavoro | Chiatti abbinata a Chiara

(Di giovedì 16 novembre 2023)ha inaugurato un nuovo negozio del suo brand a, precisamente in via del Babuino. Per l'apertura ha organizzato unafesta all'de Russie, location di...

Chiara Ferragni - mega party per il nuovo store a Roma. Chanel Totti (e la cognata Melissa Monti) tra le influencer invitate : collaborazione in vista?

Chiara Ferragni - mega party per lo store a Roma. Chanel Totti (e la cognata Melissa Monti) tra le influencer invitate : collaborazione in vista?

... Chiaraopta per la versione mini e la abbina all'abito corto e agli stivali alti. Kate Moss a settembre 2023 a Milano con la Fendi Origami large in nero (Photo:/GC Images/Fendi). Leggi ...

Chiara Ferragni, mega party per lo store a Roma. Chanel Totti (e la cognata Melissa Monti) tra le influencer i leggo.it

Chiara Ferragni e la mega nuova villa sul Lago di Como, le foto: quanto costa, come si chiama, dove si trova. ilmessaggero.it

Chiara Ferragni ha inaugurato un nuovo negozio del suo brand a Roma, precisamente in via del Babuino. Per l'apertura ha organizzato una mega festa all'Hotel de Russie, location di lusso ...Chiara Ferragni ha inaugurato il suo nuovo store a Roma, nella centralissima via del Babuino. Ed infatti proprio nelle ultime ore, l'imprenditrice, attraverso le sue Instagram stories, ha mostrato ...