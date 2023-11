Ferimento Petrone | due le condanne e tre assoluzioni

Leggi su anteprima24

Arrivano leper il tentato omicidio di Federico. Sono stati condannati a otto anni di reclusione Giuseppe Del Franco e Patryk Kowalski. La sentenza è stata letta al Tribunale di Avellino dal presidente Lucio Galeota. Assolti Gerardo Saldutti, Roberto Bucciero Flavio Preziuso. Intervenuta prescrizione per Donato Ciuci. Il pubblico ministero Antonella Salvatore, nella precedente udienza, aveva chiesto 5 anni e sei mesi di reclusione per Giuseppe Del Franco, 5 anni per Gerardo Saldutti, 3 anni e 9 mesi per Patryk Kowalski, per Flavio Preziuso, per Roberto Bucciero e sei mesi per Donato Ciuci. I fatti risalgono al 9 gennaio del 2018, quando il rapper fu attinto ad una spalla da un colpo d'arma da fuoco, a pochi centimetri dal cuore. Ne seguì la corsa al nosocomio di Contrada Amoretta, il ricovero e ben due ...