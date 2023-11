Felipe apllaude la Firoentina | 'Grande stagione | hanno preso a pallonate la Juve'

Diretta derby Lazio-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Corriere dello Sport

Spain cheers as crown princess comes of age in boost for monarchy FRANCE 24 English

Prosegue alla grande il percorso di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. L’azzurro, dopo l’ottimo esordio con vittoria su Tsitsipas, ieri ha sconfitto anche Novak Djokovic. Tre ...Diverso il suo percorso a XFactor nel 2019 dove ha partecipato nel gruppo Booda classificandosi al secondo posto arrendendosi in finale a Sofia Tornambene. Per lei un'emozione incredibile cantare ...