Fedez conduce il Milionario e Gerry Scotti esce con un disco!

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 16 novembre 2023)(Us Mediaset) Viceversa. Sediverrà il conduttore di Chi Vuol Essere?,inciderà un disco. Sembra la trama di un film metatelevisivo ma è invece la realtà. Il conduttore ha rivelato che sta per uscire un suo album di Natale. Ospite de La Banda di R101,ha detto: “C’è una sorpresa che vi racconterò meglio le prossime settimane quando tornerò a trovarvi: è pronto il disco di Natale. Stufo di farmi fare cose dagli altri, me le sono fatte io. Si intitolerà ‘Christmas‘ e sarà una magnifica colonna sonora del vostro Natale” Il riferimento è ai tanti video che spopolano sul web, creati con l’intelligenza artificiale, in cui“canta cose”. Non è la prima volta che ...