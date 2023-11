Farmaci | Nomisma | Per evitare carenze Ue adotti misure a sostegno settore

Lo evidenzia l 'Osservatorioedizione 2023, sul 'Sistema deigenerici in Italia ', presentato oggi a Roma, che analizza anche le misure implementate finora dai singoli Paesi Ue per ...

Egualia-Nomisma: garantire la “biodiversità” delle imprese contro la carenza strutturale di medicinali Sanità24

Osservatorio Nomisma, misure urgenti per evitare la carenza di farmaci Virgilio

Così Enrique Häusermann, presidente di Egualia, oggi a Roma, alla presentazione dell'Osservatorio Nomisma 2023 sul 'Sistema dei farmaci generici in Italia'. "Seppure consci del contesto macroeconomico ...Dall’analisi delle strategie implementate in Ue il suggerimento di agire su domanda e su offerta In uno scenario economico ancora instabile e indecifrabile, per evitare la carenza di farmaci, appare i ...