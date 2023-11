Alla Gazzetta il tecnico del Nizza guardato con sospetto perché subisce troppi pochi gol: "il mio è unragionato" Nice's Italian head coach Francescocelebrates after winning the French L1 football match between AS Monaco and OGC Nice at the Louis II Stadium in the Principality of Monaco ...

Farioli: «il calcio identitario non basta più, bisogna saper fare più cose. Tanti dogmi sono superati» - ilNapolista IlNapolista

Farioli: "Il mio Nizza è lotta e incoscienza. De Zerbi e Spalletti sono dei modelli" La Gazzetta dello Sport

È l’allenatore del momento. A 34 anni, Francesco Farioli sta impressionando con il Nizza, secondo in Ligue 1, imbattuto, dietro solo al Psg, sconfitto a Parigi, incassando i complimenti di Luis Enriqu ...Il giocatore del Nizza, tra i nomi caldi sul taccuino dei bianconeri, raggiunge il fratello Marcus in Nazionale ...