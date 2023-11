Fantastic Four | Pedro Pascal sarà il protagonista Reed Richard?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 novembre 2023) Alcune indiscrezioni sostengono chea interpretarenel nuovo film dei, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato scelto come interprete dis nella nuova versione diin fase di sviluppo per i Marvel Studios. Il sito Deadline sostiene che l'accordo non sia ancora raggiunto, tuttavia l'attore sarebbe impegnato nelle trattative. Trovato ildel reboot?sembra comunque aver trovato il suo Mr.e a ostacolare l'arrivo dinel cast sarebbero ...