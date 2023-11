Fair Values | la boutique solidale con 2mila prodotti di design | moda e beauty

(Di giovedì 16 novembre 2023) Appuntamento con la“Fair” di CBM Italia nei giorni 23, 25 e 26 novembre all’ADIMuseum di Milano: un’occasione per prepararsi all’arrivo del Natale scegliendo traoggetti d’arredamento e, abiti e accessori, gioielli e– donati da numerose aziende del made in Italy – dai 20 euro in su, e sconti fino al 70%. Il ricavato dalla vendita va a sostenere la campagna “Fuori dall’ombra, per il diritto di vedere ed essere visti” che ha l’obiettivo di garantire cure oculistiche nei Paesi del Sud del mondo grazie ai progetti di CBM Italia che prevedono un approccio integrato che comprende prevenzione, cura e riabilitazione delle disabilità visive e inclusione nella comunità. Accanto allo shop ...

... an official guiding framework that embodies Shutterstock's long - standingand commitment ... ethnicities, and orientations, as well as to ensure acreative platform through initiatives ...