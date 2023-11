Fa spacciare il figlio di 9 anni | donna arrestata insieme al compagno

(Di giovedì 16 novembre 2023) Un 50enne e una 35enne sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e ricettazione, con l'aggravante di aver sfruttato un minorenne,della, nelle attività di spaccio. E' successo ad Andria. A quanto emerso il bambino di 9veniva usato per consegnare dosi di droga o per incassare debiti contratti dai clienti da acquirenti costretti a saldarli perché minacciati.

