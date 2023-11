F1 GP Las Vegas 2023 | prove libere domani in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ledel Gran Premio di Lasnegli Usa di F1 saranno visibiliin tv: ecco di seguito le informazioni sul, l’e ladelle due sessioni del ventunesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Sul circuito nuovo di zecca che fa il suo esordio nel campionato e promette spettacolo con le sessioni che si disputeranno in notturna e dunque la mattina in Italia. Le1, infatti, si terranno alle ore 20.30 di giovedì 16 novembre in America, quando saranno le ore 05.30 in Italia del mattino di venerdì 17 novembre, dunque sarà il momento delle2 alle ore 24 locali, dunque alle ore 09 di venerdì ...