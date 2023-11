F1 | GP Las Vegas 2023 | orari prove libere | programma | tv | streaming 17 novembre

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’attesa sta per finire: domani si alzerà definitivamente il sipario in Nevada, stato degli USA che ospita questo fine settimana il Gran Premio di Las, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondialedi Formula 1, il primo nella storia recente della celeberrima metropoli dopo i due organizzati negli anni ottanta. Si tratterà di una gara su circuito cittadino, fattore che sicuramente spariglierà le carte di una stagione che si avvia alla sua naturale conclusione con quasi tutti i giochi già fatti. Ovviamente, i riflettori saranno puntati su Max Verstappen, motivato a scrivere ancora tante pagine di storia nonostante il titolo piloti e il titolo costruttori già conquistato. Spazio però anche alle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, desiderosi di fare bene in uno scenario così tanto particolare: i due ferraristi si presenteranno con ...

