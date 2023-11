F1 | GP Las Vegas 2023 Max Verstappen davanti alla trappola urbana La Ferrari sogna di replicare Singapore

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) La Formula Uno è prossima a vivere “l’evento del”, inteso come la gara più attesa dell’anno, almeno dal punto di vista scenico. L’imminente weekend vedrà i bolidi del Circus sfrecciare per le strade di Las, dove si disputerà l’omonimo, pubblicizzatissimo, Gran Premio, voluto fortemente proprio da Liberty Media per americanizzare viepiù la massima categoria automobilistica. Difatti si correrà in notturna, nel pieno stile della città edificata ai margini del deserto del Mojave, dinamica che avrà un singolare rinculo alle nostre latitudini. Ci sono 9 ore di differenza fra il Nevada e l’Italia. Dunque, la gara scatterà al sabato sera in loco, ma sarà già domenica mattina in Europa! Per chi vive nel Vecchio Continente, il GP di Lassarà l’equivalente di una competizione situata in Estremo Oriente! Messa in chiaro questa ...