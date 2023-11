F1 | George Russell | “Las Vegas occasione per tentare il colpo Siamo ancora secondi nei costruttori | una sorpresa!”

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023)si prepara in vista del fine settimana del Gran Premio di Las, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, con la chiara intenzione di mettersi alle spalle il weekend di Interlagos e gustarsi l’esordio del tracciato cittadino denominato LasStrip Circuit che prenderà scena nella città del Nevada, la capitale del gioco d’azzardo. La Mercedes, indella tappa del Gran Premio di San Paolo, infatti, ha vissuto uno dei fine settimana più complicati della propria stagione, con il pilota inglese che non ha nemmeno concluso la gara lunga con un ritiro quanto mai amaro. Indella conferenza stampa che ha dato il via al weekend di Las, il pilota classe 1998 ha raccontato le sue sensazioni: “È davvero ...