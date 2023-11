F1 | Charles Leclerc | “Ho fiducia per l’appuntamento a Las Vegas | ricaricato le pile dopo il Brasile”

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) Mettere i cattivi pensieri in un cassetto. Non è stato semplice peraccettare quanto accaduto nel corso della domenica di Interlagos. In, il monegasco puntava a conquistare il podio, partendo dalla seconda piazza in griglia di partenza. Le qualifiche avevano confortatoe il target era chiaro. Purtroppo per lui, le cose sono andate diversamente. Un problema tecnico nel corso del giro di ricognizione ha reso la SF-23 incontrollabile eè finito contro le barriere. Un episodio che ha portato il ferrarista a parlare della sfortuna che lo accompagna e della difficoltà del momento. I giorni, però, sono trascorsi e a Las(Stati Uniti),vuol rifarsi e spera che la Ferrari si adatti alle caratteristiche della pista. Si parla ...