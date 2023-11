Ex Ilva | Morselli | “Lo Stato deve intervenire per decarbonizzare”

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 16 novembre 2023) Nella decarbonizzazione della produzione dell’acciaio, “la parte scientifica ed economica devono andare in parallelo”. Lo ha detto oggi a Taranto, in un seminario aziendale sulla decarbonizzazione, l’amministratore delegato di Acciaierie d’Italia, ex, Lucia, a proposito della doppia sostenibilità del processo, ovvero quella economica accanto a quella ambientale. “Ci sono dei Paesi, Francia e Germania, che stanno dando risposte alla mia domanda:chi paga il conto? In questi Paesi – ha rilevato-, non è una risposta definitiva ma ci sono delle indicazioni abbastanza precise su chi pagherà il conto. Dobbiamo fare lo stesso. Io non credo molto all’Europa, anche perché non si vede. O perlomeno non la vedo e non riesco a crederci. Poi magari sono io che non la vedo. Se c’è, ci dica qualcosa. Per ora non ci ha detto ...