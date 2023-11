Ex fidanzati scomparsi | si cerca anche in Val Pusteria

Leggi su agi

(Di giovedì 16 novembre 2023) AGI - "Non ci sono novità per il momento, poi mi incontrerò con il papà e forse andremo in caserma ma non c'è alcuna novità. E questo per noi è sempre più preoccupante". Lo dice all'AGI l'avvocato Stefano Tigani, legale della famiglia di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa sabato scorso dopo essersi incontrata con l'ex fidanzato Filippo Turetta, coetaneo. "L'ipotesi dell'allontanamento spontaneo è un'idea che non è mai passata per il cervello di nessuno - ha poi spiegato -nella denuncia di scomparsa il papà aveva fatto ben presente che ere molto preoccupato per l'incolumità della figlia. Giulia avvisava sempre quando stava fuori più del previsto. È escluso categoricamente che se ne possa essere andata di sua spontanea volontà. Non è proprio possibile". Controlli con i droni "Dalle parti di San Candido la macchina è sicuramente transitata domenica, non ieri ...