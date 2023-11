Ex fidanzati scomparsi da Vigonovo Venezia | trovati brandelli di vestiti sull' argine del fiume Muson

Ex fidanzati scomparsi - le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta ristrette tra Fossò e Zero Branco

Ex fidanzati scomparsi - si cerca anche in Val Pusteria

Le ultime tracce di Giulia e Filippo Secondo quanto accertato, sabato pomeriggio, attorno alle 18, Filippo e Giulia si sono visti al centro commerciale 'Nave de Vero' di Marghera (la ragazza voleva ...

Quinto giorno di ricerche dei ragazzi scomparsi. L'ultima segnalazione risale a ieri mattina. Un'auto compatibile con la Punto nera di Filippo Turetta, a bordo della quale potrebbe ...Le ricerche per riuscire a trovare Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, gli ex fidanzati scomparsi da Vigonovo, in provincia di Venezia, si allargano ulteriormente, fino ad arrivare in Austria.