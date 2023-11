Ex fidanzati scomparsi a Venezia | il messaggio dell' Università di Giulia prima delle lauree | La aspettiamo

(Di giovedì 16 novembre 2023) commenta 'Un pensiero particolare va a, che è scomparsa da alcuni giorni e che avrebbe dovuto oggi sostenere l'esame di laurea'. 'Pomeriggio Cinque' mostra le immagini in cui S tefano Tomasin , ...

Ex fidanzati scomparsi da Vigonovo (Venezia) - trovati brandelli di vestiti sull'argine del fiume Muson

Ex fidanzati scomparsi - altro colpo di scena : l’annuncio dal fiume Mason

Ex fidanzati scomparsi - trovati brandelli di vestito sull’argine del Muson. Atteso il test del Dna sulle macchie di sangue

Ex fidanzati scomparsi - trovati brandelli di vestiti femminili | Saranno esaminati ma è "improbabile siano di Giulia"

Ex fidanzati scomparsi a Venezia : Giulia avrebbe dovuto laurerarsi oggi. Le ricerche affidate anche al Dna

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, il giallo degli ex fidanzati scomparsi: l'auto diretta verso l'Austria, qualcuno copre la ... ilmessaggero.it

Si allarga la ricerca dei fidanzati scomparsi, oggi Giulia avrebbe dovuto discutere la tesi RaiNews

C’è ancora preoccupazione per Giulia e il suo ex fidanzato, scappati insieme alcuni giorni fa da Venezia. Tanti gli appelli delle famiglie dei due giovani, ora potrebbe esserci un indizio importante.Vanno avanti le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, gli ex fidanzati scomparsi nel Venenziano sabato scorso. La targa dell'auto ...