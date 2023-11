Evade dai domiciliari per controllare le scommesse | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023)daiperleal bar. Finito in carcere un 25enne di Durazzanodaiperle. Era già statoil mese scorso, lo stesso è accaduto ieri, e sempre per lo stesso motivo: aver evaso i. In carcere è finito un 25enne nativo di Maddaloni ma domiciliato in Durazzano, ove sta scontando gli arresti in casa per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Stavolta a tradire il giovane il vizio del gioco. I militari della Carabinieri di Sant’Agata De’ Goti nel corso di un controllo di routine, non avendolo reperito nella sua abitazione, lo hanno cercato per l’intero paese. Lo hanno trovato poco dopo in un bar del centro ...