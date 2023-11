Così Ellya Piazza Pulita su La7. E se M5S andrà benissimo alle"Io mi occupo di far andare benissimo il Pd Il mio lavoro non è togliere voti alle atre opposizioni ma recuperare ...

Europee: Schlein, ‘io capolista Non stiamo ancora lavorando a liste’ La Sicilia

Sul salario minimo Elly Schlein ora chiede aiuto alla Unione Europea che non può fare nulla - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Le opposizioni che non hanno le leve del governo, non crescono su quello che fanno ma crescono se danno l'idea che c'è un'alternativa in campo. Noi la nostra parte la stiamo facendo con grande impegno ...Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Io capolista alle europee Non sto ancora lavorando alle liste, lo faremo insieme nel partito”. Così Elly Schlein a Piazza Pulita su LA7.