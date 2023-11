Europa disarmata | l’incapacità di rifornire Kiev rivela quanto sia indifesa

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 novembre 2023) All’inizio del 2023, prima che la guerra in Ucraina si trasformasse definitivamente in una logorante guerra di posizione, l’Ue aveva promesso un milione di munizioni all’esercito ucraino, entro il marzo del 2024. Ora siamo alla fine del 2023 e possiamo già dire che l’obiettivo è stato ampiamente mancato. All’Ucraina è stato dato un terzo diera stato promesso. Le munizioni, di tutti i calibri, sono fondamentali in una guerra di posizione, dove vince chi sopravvive, dunque chi ha più riserve, non solo umane, ma anche materiali, da gettare in battaglia. L’Ucraina ha perso gran parte della sua produzione nazionale, a causa dei continui bombardamenti russi. Quindi è molto più dipendente dagli aiuti europei e americani. Se l’Ue non riesce a mantenere le promesse, nel prossimo invernosarà in guai seri. Capacità produttiva e volontà ...