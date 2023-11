Eurolega basket | nona giornata | c’è Olimpia Milano | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023) Una settimana ricchissima per la grande pallacanestro europea che manderà in campo un doppio turno della massima competizione accompagnato dalle due canoniche giornate dedicate all’EuroCup. Dopo aver assistito al turno d’inizio settimana del torneo che vede sul trono il Real Madrid, l’è pronta a tornare in campo con lache si snoderà nelle consuete giornate di giovedì e venerdì. Nella tornata odierna in campo anche la nostrache sarà chiamata a vincere, in casa, contro Anadolu Efes. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa serata con ilcompleto, le sfide, gli orari e dove sarà possibile assistere in televisione alle partite., ...