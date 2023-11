Euro2024 | Macedonia Elmas Qui per vincere | felici di sfidare Italia

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 16 novembre 2023) "Spalletti? Sappiamo come fa giocare le sue squadre" ROMA - "E' una partita importantissima per l', ma noi guardiamo a noi stessi. Siamo venuti qui per conquistare i 3 punti. Loro hanno sbagliato 3 volte di fila le partite contro di noi e per noi è un piacere giocare contro l'. Non so se