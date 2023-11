Esce l’album di Natale di Gerry Scotti e si chiama Gerry Christmas

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) “C’è una sorpresa che vi racconterò meglio le prossime settimane quando tornerò a trovarvi: è pronto il disco di. Stufo di farmi fare cose dagli altri, me le sono fatte io. Si intitolerà ‘‘ e sarà una magnifica colonna sonora del vostro”. Uno potrebbe pensare che a dire queste cose sia stato un imitatore die invece no.in carne e ossa e voce sta per lanciare un album natalizio e il titolo, va detto, è molto bello. A raccontarlo è stato lo stesso conduttore ospite della Banda di R101, il programma di Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello, Leonardo Fiaschi in onda su R101.ha ricordato poi quando ...