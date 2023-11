Esattore criminale a 9 anni | arrestati la madre e il compagno

Leggi su agi

(Di giovedì 16 novembre 2023) AGI - Una donna di 35è accusata di aver sfruttato il figlio di nove, per recuperare crediti di droga delcinquantenne. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Andria, che hanno arrestato due persone del posto, indagati, a vario titolo, per più episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e ricettazione, con l'aggravante di aver sfruttato un minore per commettere quest'ultimo reato. Lo scorso luglio i militari hanno arrestato in flagranza il cinquantenne, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacenti e detenzione di due armi alterate e munizioni clandestine. Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati 18 grammi di cocaina suddivisa in cinque dosi, materiale da taglio e per il confezionamento, oltre a un ...