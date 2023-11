Enzo Decaro e Nunzia Schiano in scena con L’avaro immaginario al Teatro Parioli | tra Molière e De Filippo

Roma, Teatro Il Parioli: “L'avaro Immaginario” di Enzo Decaro GBOPERA

Al Teatro Parioli Enzo Decaro in “L’avaro immaginario” Agrpress

Mazzarri torna a Napoli, Decaro, attore e tifoso azzurro, è intervenuto in esclusiva a Tag24 per commentare la scelta e l'esonero di Garcia ...Il Paese dei Jeans in agosto è il film del 2023 diretto da Simona Bosco Ruggeri con Lina Siciliano, Pasquale Risiti, Enzo Decaro, ...