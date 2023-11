Energia | Piredda Eni | Umiltà e ambizione per obiettivi sostenibilità con Africa

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 16 nov. -(Adnkronos) - "Dobbiamo essere umili e allo stesso tempo ambiziosi. Prima di tutto dobbiamo essere umili perché sappiamo di star affrontando una fase delle relazioni internazionali che sembra trascurare la cooperazione e la solidarietà, e la transizione energetica è un processo così lungo e difficile che richiederà decenni per portare con sé compromessi.” Lo ha sottolineato Marco, Head of International Affairs Analysis & Business Support di Eni, nel suo intervento di apertura dell'Inaugural Conference of the International Network onn Energy Transition organizzato da Eni in partnership con l'Università Luiss.spiega che "abbiamo affrontato queste iniziative, che nascono da una collaborazione di lunga data tra Eni e Luiss, con entusiasmo, visto il nostro impegno sugli...