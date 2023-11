Enciclopedia delle sbroccate di Allegri

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il 20 dicembre 2015, dieci minuti primaquattordici, nell’aria pungente della Bassa, Massimilianosi era tolto il cappotto e l’aveva lanciato nel vento. Il motivo? Pochi secondi prima Lorenzo Lollo del Carpi aveva malamente fallito l’occasione per segnare il gol del 3 a 3 in pieno recupero, appena due minuti dopo aver segnato il gol del 2 a 3. La sfuriata diera diventata rapidamente virale, un po’ per la sua oggettiva bizzarria, un uomo adulto che lancia un cappotto da migliaia di euro, un po’ per la poca corrispondenza con il personaggio. Un po’ cazzone e un po’ filosofo,per indole non è uno di quegli allenatori perennemente sull’orlo di una crisi di nervi, al contrario il suo mantra è la calma o halma, nella sua versione toscana con la c aspirata. Vederlo perdere le staffe così ...