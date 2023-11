Egitto vs Gibuti – probabili formazioni

(Di giovedì 16 novembre 2023) La prima partita del Gruppo A delle qualificazioni alla Coppa del Mondo CAF vedrà l’affrontare ilallo Stadio Internazionale del Cairo giovedì 16 novembre sera. I padroni di casa arrivano a questa partita in ottima forma e cercheranno di fare il pieno di energie per avvicinarsi alla prossima Coppa d’Africa, alla quale ilnon è riuscito a qualificarsi. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’è la quinta squadra più quotata del continente e inizierà la sua campagna di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 dopo il pareggio per 1-1 contro l’Algeria in amichevole a ottobre. I Faraoni hanno ...

...ae Giordania, gli altri due Stati arabi ad avere rapporti con Israele. A sorpresa si sono uniti anche Mauritania (che dal 1999 al 2009 ha avuto relazioni diplomatiche con Tel Aviv),e ...

Calendario e risultati | Qualificazioni africane i Mondiali FIFA 26 FIFA

Le partite di oggi: il programma di giovedì 16 novembre TUTTO mercato WEB

L’operatore portuale emiratino ha investito in Egitto, Algeria, Gibuti, Ruanda, Somaliland, Mozambico e Senegal, dove l’anno scorso ha firmato un accordo con il governo per sviluppare il suo porto in ...Ha preso il via oggi a Il Cairo un nuovo ciclo di negoziati sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd), la maxi infrastruttura in ...