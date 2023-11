Editoria | nuova veste grafica per i 170 quotidiani online ‘Vivere’

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – Con 170cittadini Vivere coniuga l’informazione iperlocale con quella nazionale: grazie ad una partnership con ADNkronos i lettori di ogni quotidiano cittadino trovano le notizie nazionali accanto a quelle della loro città. “In tutte le città medie e piccole – spiega Michele Pinto fondatore di Vivere – c’è l’esigenza di un’informazione curata e in tempo reale. Vivere ha risposto ad un’esigenza di informazione sentita da tempo. Ed ora ha ulteriormente perfezionato lo strumento con cui ogni giorno i lettori di tutto il Paese trovato le notizie del loro territorio”. Unaarrivata con un lavoro in team durato diversi mesi per trovare la sintesi migliore: “Il restyling deiVivere – spiega Claudia Crespi che ha disegnato il nuovo layout realizzato da Sigmar – riflette un ...