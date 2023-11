Eccola finalmente l' ultima stagione di The Crown 6 Il cast | la trama e la recensione dei primi 4 episodi su Lady Diana

Leggi su amica

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ed eccolo il momento clou. È dal 2016, cioè da quando è uscita la prima, che sappiamo che saremmo arrivati qui. Netflix ha pubblicato idella sesta edi The. Il “gioiello della corona”, lo ha definito il presidente della piattaforma. Che, in effetti, deve molto alla serie tv scritta da Peter Morgan. Per vedere gli altri seidovremo aspettare il 14 dicembre. E non è un male. Perché ci vuole tempo per digerire quanto mostrano queste prime 4 ore. Tutte incentrate sugli ultimi mesi di vita di. Morta tragicamente in un incidente automobilistico a Parigi nella notte del 31 ...