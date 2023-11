Ecco perché il Regno Unito non potrà mandare i migranti in Ruanda

(Di giovedì 16 novembre 2023) È un piano illegale, come aveva già stabilito la Corte d’appello e come ora ha confermato la Corte suprema: i richiedenti asilo, infatti, potrebbero trovarsi a rischio di respingimento

Simona Ventura confessa : “Ecco perché non litigherò mai a Ballando con le stelle e chi è il favorito per la vittoria”

Simona Ventura confessa : “Ecco perché non litigherò mai a Ballando con le Stelle 18 e chi è il favorito per la vittoria”

Apprendere una nuova lingua non è semplice se non si utilizzano strumenti validi:perchè oggi parliamo di Mondly. Non a caso, si tratta di una delle principali piattaforme online pensata per l'...

Burberry rallenta nel trimestre, allarme su ricavi e profitti 2024. Ecco perché il titolo sta scivolando a Londra Milano Finanza