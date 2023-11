Ecco le 10 occasioni da non perdere al Black Friday 

(Di giovedì 16 novembre 2023) AGI - A un mese esatto dal Natale, sono molti coloro che approfitteranno delFriday per iniziare a fare acquisti a prezzi scontati per sé e magari per qualche pacchetto. Il giorno di sconti interesserà le principali piattaforme di commercio online, ma da tempo anche i commercianti si sono adeguati offrendo saldi per tutto il week end. Così dall'elettronica passando per gli elettrodomestici, dall'abbigliamento alla cura per il corpo, fino ad arrivare ai giocattoli e l'oggettistica per gli amici a quattro zampe,cosa conviene tenere d'occhio per nonl'affare. Il consiglio poi è quello di consultare direttamente i siti dei prodotti che stiamo tenendo d'occhio che potrebbero godere di una scontistica ulteriore. Smartphone, tablet e pc Sarà complicato trovare in offerta l'ultimo Iphone 15, ma gli appassionati di ...

... un giorno da segnare in agenda per non lasciarsi sfuggire lee le offerte più ... Ma come fare acquisti e 'godersi' i vantaggi del Black Friday in tranquillitài consigli elaborati per ...

Corsa agli sconti con il Black Friday: ecco i negozi dove fare affari a Palermo PalermoToday

Offerte di lavoro: Trenord cerca nuovi capitreno e tecnici. Ecco come candidarsi ComoZero

Così dall’elettronica passando per gli elettrodomestici, dall’abbigliamento alla cura per il corpo, fino ad arrivare ai giocattoli e l’oggettistica per gli amici a quattro zampe, ecco cosa conviene ..IlBlack Friday si avvicina! Iniziate a pianificare i vostri acquisti con sconti esclusivi e offerte imperdibili. Un'occasione da non perdere per fare shopping conveniente e intelligente. Ci sono ...