Ecco la scommessa unitaria di Pedro Sanchez in Spagna

(Di giovedì 16 novembre 2023) “Adelante, con juicio, si puedes” la frase di Alessandro Manzoni sembra riecheggiare nel Parlamento spagnolo che con 179 voti favorevoli e 171 contrari ha votato la fiducia al premier. Vincendo l’ennesimaquasi impossibile, il leader socialista si è assicurato l’investitura al primo turno, dopo settimane di difficili negoziati, e potrà iniziare un nuovo mandato governatiivo che si preannuncia burrascoso, sia per le tensioni politiche esterne che quelle interne alla sua variegata coalizione. Quell’“avanti,, con giudizio, se puoi”, si riferisce infatti all’espressione che nei Promessi Sposi di Manzoni viene usata dal Gran Cancelliere spagnolo di Milano Antonio Ferrer che si rivolge al cocchiere mentre la sua carrozza passa circondata dal popolo in rivolta per la ...