È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

(Di giovedì 16 novembre 2023) ÈildelThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. La nostra cover story è dedicata alla riforma costituzionale del governo, che prevede il premierato. Premier rafforzato dal voto diretto. Quirinale indebolito. Parlamento svuotato. Ecco quando e come nasce la riforma di Giorgia Meloni. Che punta a diventare la nuova presidente assoluta d’Italia. “Questa riforma è confusa e pericolosa. Rafforza il Governo anziché il Parlamento. E il capo dello Stato è ridotto a fare il ...

...A Curioso che Krstovic chieda quello che è sostanzialmente il valore base del modello appena... il centravanti montenegrino ha fretta di liberarsi del mezzo, magari per acquistarne uno. ...

Bleachers, il nuovo album di Jack Antonoff e soci esce nel 2024 Billboard Italia

The New Look, le prime immagini e la data di uscita della serie su Dior e Coco Chanel Sky Tg24

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App ...Bologna, 16 novembre 2023 – A Bologna è in arrivo un nuovo sistema di segnaletica per indicare più efficacemente il Kiss and ride e i parcheggi della stazione Alta velocità. Una tematica di cui la ...