È possibile spiegare la crescita di Calafiori?

(Di giovedì 16 novembre 2023) All’84esimo l’Inter prova a vincere una partita inaspettatamente difficile. La squadra di Inzaghi ha buttato via un doppio vantaggio ed è stata definitivamente recuperata dal Bologna con il bel gol di Zirkzee all’inizio del secondo tempo. In questi minuti finali, però, non c’è nessun assedio: l’Inter fa fatica ad avanzare sul campo e non riesce a penetrare nella trequarti avversaria. Di fronte, il Bologna avanza con le linee strette sul campo come una falange di opliti, anche senza palla, il segno del coraggio che l’allenatore è riuscito a infonderle ma anche del fatto che forse sente l’importanza simbolica che avrebbe vincere questa partita. Insomma, un punto contro l’Inter fuori casa al Bologna non andrebbe poi così male ma Thiago Motta che vince a San Siro avrebbe un suo significato. Bastoni prova a gestire l’ennesimo pallone poco dopo la linea del centrocampo ma il tempo per ...