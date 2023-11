È in atto una manovra sugli immobili del Comune di Napoli

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 16 novembre 2023) La partita che si sta giocando sul patrimonio deldie dei napoletani è grossa e rischia di condizionare in negativo il futuro della città. Il sindaco Manfredi e la sua maggioranza politica si apprestano a mettere sul mercato e a privatizzare i beni pubblici della città. Un’operazione che è contro l’interesse pubblico. Il sindaco e la sua corte politica negano. Dicono che vogliono vendere i beni che non sono di pregio e invece solo valorizzare tramite i privati gli altri beni. Affermazioni politicamente ingannevoli. I beni che non valgono non li compra nessuno ed il pacco perlo hanno purtroppo già rifilato ai napoletani, ma i privati che guardano al loro portafoglio non si comprano certo ciò che sul mercato non ha valore. Ed invece venderanno beni comuni e di interesse pubblico perché quelli hanno valore, e si ...