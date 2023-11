È i domiciliari e il cane antidroga gli trova cocaina e marijuana | carcere per 26enne di Sant’Arpino

(Di giovedì 16 novembre 2023). Nonostante fosse già ristretto aiper reati in materia di stupefacenti ilè stato sorpreso dai carabinieri della Stazione di, e dalle unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Sarno, in possesso di numerose dosi dipronte allo spaccio. E’ accaduto nel corso della mattinata odierna quando i militari dell’Arma, nel corso di un servizio, hanno notato i movimenti sospetti di alcune persone che si aggiravano nei pressi dell’abitazione del, subito allontanatesi alla vista dei carabinieri. I militari hanno effettuato l’accesso presso lo stabile dove grazie al fiuto del“Attila” hanno rinvenuto occultate nel vano caldaia ...

11 Sant'Arpino (Caserta) - Nonostante fosse già ristretto aiper reati in materia di stupefacenti il 26enne è stato sorpreso dai carabinieri della ...lo stabile dove grazie al fiuto del...

Era ai domiciliari e spacciava droga, il cane-poliziotto “Attila” incastra 26enne di Sant'Arpino ilmattino.it

“Sto portando a passeggio il mio cane”, ma era ai domiciliari: arrestato MessinaToday

In un blitz avvenuto stamani sono stati arrestati 19 indagati, di cui 14 sono finiti in carcere e 5 – uno residente in Germania – agli arresti domiciliari. Durante le indagini sono state arrestate in ...Nonostante fosse già ristretto ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti il 26enne è stato sorpreso dai carabinieri della Stazione di Sant’Arpino, e dalle ...