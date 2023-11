(Di giovedì 16 novembre 2023) Se è vero che la statistica è l’osteologia di un paese, allora anche iciqualdelfra. Sentite. I quotidiani unanimi parlano di, comparabile a quella che aveva preso gli italiani nel 1988, quando Alberto Tomba – ventidue anni anche lui – si era messo a trionfare alle Olimpiadi invernali di Calgary. Per trasmettere la sua gara su Rai 1 avevano addirittura interrotto il Festival di Sanremo, e i telespettatori che lo avevano visto scivolare fra le porte dello slalom speciale erano stati all’incirca in quindici milioni. Fu un evento di tale rilievo da dover essere incorniciato ed esaltato dallo spettacolo circostante, eccezionalità ...

È davvero Sinner-mania Cosa ci dicono i dati auditel sul nostro rapporto fra realtà e percezione Il Foglio

Il metodo Sinner: i segreti del futuro numero uno del tennis e non solo Tuttosport

Torino, 16 nov. - (Adnkronos) - "Sinner avrà un tifoso in più questa sera No, sinceramente. Oggi arrivano i miei bambini, quindi non guarderò la partita. Starò con la mia famiglia. Il mio lavoro è fi ...La vittoria di Sinner contro Djokovic in un mondo nel quale tutto è evento e non ci si gode più lo spettacolo ...